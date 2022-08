Lords of the Fallen-utviklernes Atlas Fallen er ikke soulslike og likner mer på God of War

Deck13 har gjort seg bemerket med såkalte soulslikes som Lords of the Fallen, The Surge og The Surge 2. men deres nyeste spill, Atlas Fallen, kommer til å bli ganske annerledes.

Det ble avslørt under Gamescom Openiing Night Live, og i et oppfølgingsintervju med VG247 sier regissør Jérémy Hartvick at det mer kan sammenliknes med God of War og Horizon enn såkalte soulslikes.

Mer spesifikt beskriver han det som en "semi-åpen verden full av eldgamle mysterier og trusler", og at det er "mer inspirert av God of War eller Horizon [Forbidden West]".