Los Angeles installerer søppelbarrierer i elvene for å beskytte havet

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En megaby som Los Angeles produserer naturlig nok enorme mengder søppel, som ikke bare forsøpler landområdene, men som dessverre ofte havner i havet (som ser ut til å være det eneste miljøproblemet alle kan enes om at er et problem). Dette vil selvsagt bli enda verre i forbindelse med OL i 2028, men det ser ut til at en løsning er på vei.

Los Angeles planlegger nå å gjøre noe med dette ved å installere "søppelfangere" i elvene Los Angeles og San Gabriel, ifølge Los Angeles Times. Planen er å forhindre at hundrevis av tonn med avfall havner i havet når det renner ut i elvene etter stormer og kraftig regnvær.

I disse elvene lever det også skilpadder, som ofte blir alvorlig skadet eller drept av folks søppel, og dette tiltaket forventes å hjelpe dem også, med det forbehold at disse søppelsamlerne må plasseres på en slik måte at reptilene ikke blir forstyrret.