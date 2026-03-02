Los Angeles Lakers tilbake på vinnersporet med gode prestasjoner fra Doncic og James

HQ

Los Angeles Lakers stoppet en negativ rekke med tre nederlag, mot Boston Celtis, Orlando Mafic og Phoenix Suns, med en stor seier over Golden State Warriors på lørdag, og fortsatte med en ny ettertrykkelig seier over Sacramento Kings på søndag, 128-104, der Luka Doncic scoret 28 poeng og LeBron James scoret 24 poeng, og Austin Reaves og Deandre Ayton scoret 12 poeng hver.

Lakers oppnådde en scoringsrate på 50% fra gulvet, og 46,2% fra trepoengsområdet (18 av 39). Los Angeles Lakers har nå sju hjemmekamper igjen frem til 14. mars, og starter med New Orleans Pelicans på onsdag.

De håper å forbedre sin plassering, som for øyeblikket er nummer seks i Western Conference med 36 seire og 24 tap, men med Nuggets (37/24), Timberwolves (38/23) og Rockets (37/22) innen rekkevidde. Det beste laget denne sesongen er fortsatt Oklahoma City Thunder (47/15) og San Antonio Spurs (43/17).