Lost Ark er den nest største Steam-lanseringen noensinne

Det sørkoreanske MMORPG-spillet Lost Ark har vært underveis lenge, og etter en rekke server-tester, der hundretusenvis av spillere møtte opp, så hadde vi en klar forventning om at lanseringen ville bli enorm.

Men det som har skjedd i løpet av helgen er likevel imponerende. Som blant annet The Verge skriver, så nådde spillet over 1,3 millioner samtidige spillere i løpet av helgen - mer spesifikt 1.311.842 millioner, som gjør at det plasserer seg på andreplassen over de største lanseringene på Steam noensinne.

Det betyr at spillet har slått både Counter-Strike: Global Offensive og Dota 2. Det ligger kun bak den opprinnelige lanseringen av PlayerUnknown's Battlegrounds, som nådde et helt sinnssykt antall på over 3,2 millioner samtidige spillere.

Lost Ark ble faktisk lansert i 2019 i Sør-Korea, og har de siste årene samlet millioner av aktive spillere i Sør-Korea, Russland og Japan.