Lost Ark har nå over 20 millioner spillere

HQ

Det var ganske klart allerede før lanseringen at Lost Ark ville bli en massiv hit. Millioner flokket inn for å spille, og mindre enn et døgn etter lanseringen var det nesten fem millioner nye spillere.

Siden da har antallet bare steget og steget, og selv om det ennå er for tidlig å si om spillet kan klare seg på sikt, så har det sannelig fått en god start. Via en pressemelding bekrefter utgiveren Amazon Games at Lost Ark nå har nådd 20 millioner spillere.

"The excitement surrounding Lost Ark from around the world is quickly gaining steam, as evidenced by the growing number of global players. Together with Smilegate, we are committed to supporting the growing community with a robust roadmap of updates in the years to come," forklarer Amazons Christoph Hartmann.

Er du en av dem?