Lost in Random er dagens GR Live-spill

Forrige uke bød på ganske mange spillanseringer, med titler som WarioWare: Get It Together, Life is Strange: True Colors og Tales of Arise. Ett spill som har gått under manges radar er dog Lost in Random, som er et Tim Burton-aktig eventyr fra det prisvinnende svenske studioet Zoink. Spillet, som ble lansert som del av EA Origins-programmet, byr på et kampsystem som tar i bruk spesielle kort, og det inneholder mer enn seks eventyrinspirerte riker å utforske.

For å se oss spille de første to timene av eventyret finner du oss som vanlig på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.