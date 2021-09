Lost Judgment får mye mer innhold etter lansering

HQ

Ryu ga Gotoku Studio er ikke akkurat et studio som er kjent for å pøse på med utvidelser og slik til spillene sine, men deres neste spill blir tydeligvis et unntak.

De som kjøper Digital Deluxe- eller Digital Ultimate-utgavene av Lost Judgment vil nemlig få en drøss med ekstra innhold både på lanseringsdagen og fremover. Allerede den 24. september (eller den 21. om du kjøper de overnevnte spesialutgavene) får du den såkalte Quick-Start Support-pakken ved å forhåndsbestille. Denne inneholder en rekke helsegjenstander, Extract-oppskrifter for å gjøre deg sterkere i kamper og en Wayfarer's Lucky Cat som både er koselig å ha i kontoret til Yagami og gradvis gir deg mer yen.

I tillegg til dette får man en Detective Essentials-pakke ved å forhåndsbestille. Denne lar oss endre farge på shiba inu-en, spille fire ekstra Sega-klassikere (Global Defense, Alien Syndrome, Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa og Sagaia), gjøre triks med et Hover Drive-svevebrett i en skatepark, tre ekstra potensielle kjærester, seks ekstra Extract-oppskrifter som blant annet gir oss telekinese og selvsagt muligheten til å kjempe mot Shin Amon i The Gauntlet-modusen. mode.

Litt over en måned senere, nærmere bestemt den 26. oktober får de som forhåndsbestiller Digital Deluxe eller Digital Ultimate pakken kalt School Stories Expansion. Da får vi muligheten til å bokse mot Higashi, Kaito og Sugiura, så da passer det at en fjerde kampstil, boksing, også åpnes opp. Samtidig kan vi bruke en ny motorsykkel på en ny racing-bane. Om dette høres litt for macho ut kan du i stedet ta på det nye dansekostymet og lære noen nye trinn eller prøve en spesiell "Yagami-bot" i Robotics Club.

Kort sagt høres det ut som om mesteparten bare er mer av hva man forventer fra Ryu ga Gotoku Studio. Det er uansett langt fra tilfellet våren 2022. Da kommer en skikkelig utvidelse kalt The Kaito Files, og som du sikkert forstår vil denne endelig la oss spille som den sprø kompisen til Yagami. Utvidelsen skal by på rundt ti timer med mer historie og en særegen kampstil, så dette høres faktisk spennende ut. Du kan se en kort oversikt over alt dette i bildet under.