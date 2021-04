Lost Soul Aside gjenoppstår med lang gameplayvideo

Du ser på Annonser

Yang Bing fikk langt mer oppmerksomhet enn forventet da han viste frem Lost Soul Aside i 2016. At et spill med såpass bra grafikk og spennende gameplay kun var laget av én person virket for godt til å være sant. På en måte tenkte Sony det samme, for de var raskt ute med å hjelpe Bing slik at han fikk fikk hjelp fra flere titalls andre og danne sitt eget studio. Slikt får selvsagt konsekvenser for ambisjonene og utviklingen, så det er ikke rart om noen av dere trodde spillet var kansellert etter lang tid uten et pip. Det er heldigvis langt fra tilfellet.

Nå har utviklerne i UltiZero Games nemlig gitt oss omtrent 18 minutter med gameplay fra Lost Soul Aside. Denne gangen fremheves det virkelig hvor inspirert av Devil May Cry prosjektet er med akrobatiske sverdkamper, noen spesielle måter å komme seg fra A til B på, et partnerskap med noe overnaturlig og ikke minst det faktum at Devil May Cry V-komponisten Cody Matthew Johnson skal stå for musikken. Dette ser uansett ut som en versjon som er et stykke unna lansering, så jeg blir ikke overrasket om vi må vente til tidligst neste år for en lansering.