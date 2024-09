Lotus presenterer en konseptbil som beskrives som "fremtiden for intelligente ytelsesbiler"

HQ

Bilprodusenter elsker å bruke nøkkelord for å få fremtidige prosjekter til å høres utrolig spesielle ut. Lotus er den neste til å kjøpe seg inn i denne trenden, ettersom bilprodusenten har avduket et konseptkjøretøy kjent som Theory 1, en modell som hevder å være "fremtiden for intelligente ytelsesbiler".

Hva dette betyr, har Lotus forsøkt å forklare ved å kommentere noen få funksjoner og elementer den vil tilby, inkludert Lotuswear, et nytt førersystem som bruker teknologi som adaptivt robottekstilmateriale, haptisk tilbakemelding på rattet og setene, og en rekke kjøremoduser, alt for å "fremkalle en følelse av rå følelser og ren spenning".

I tillegg kommer en rekke analoge og digitale funksjoner som gir føreren informasjon, en konstruksjon som bruker færre og mer bærekraftige materialer, og en elektrisk drivlinje som er konstruert på samme måte som i en Formel 1-bil for å ta kreftene fra hjulopphenget og redusere kompleksiteten og vekten.

Det er selvsagt et veldig unikt og interessant premiss som vi forhåpentligvis kommer til å se på veiene etter hvert, selv om det ikke sies noe om hvorvidt dette noen gang vil skje.

