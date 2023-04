Louis Leterrier avrunder Fast-serien som Fast 11-regissør

HQ

Universal er fortsatt veldig opptatt av å sørge for at verden vet at Fast X kommer neste måned, og dette inkluderer å slippe enda en trailer for filmen i går kveld. Men bare fordi blockbusteren er på vei, betyr det ikke at det ikke er noe fokus på fremtiden.

Og vi sier dette når produksjonsselskapet nå har avslørt hvem som skal fungere som regissør for Fast 11, en film som er planlagt å være den store finalen i den langvarige Fast and Furious-franchisen.

Louis Leterrier fortsetter der han slapp som regissør av Fast X (en rolle han takket ja til etter at Justin Lin måtte gå bort), og vil også regissere oppfølgeren og den siste filmen i hovedserien, som Variety rapporterer.

Ettersom alle øyne er rettet mot Fast X for øyeblikket, er det ikke mye å legge til om denne siste filmen, men det er ingen tvil om at vi vil ha en ide om hvor den vil ta Dominic Toretto og hans familie når rulleteksten ruller på den kommende delen.