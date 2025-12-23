Louvre installerer sikkerhetsgitter på balkongen som ble brukt i oktober-kuppet: "Lærer av alle erfaringer"

HQ

Louvre-museet har installert sikkerhetsgitter på balkongen som ble brukt av innbruddstyver i oktober for å stjele kronjuvelene til en anslått verdi av 102 millioner dollar.

Fire mistenkte brøt seg inn i museet i Paris 19. oktober ved hjelp av en flytteheis, knuste et vindu i Apollogalleriet, brøt opp montre med vinkelsliper og rømte på scootere i et kupp som varte i mindre enn sju minutter.

Tirsdag monterte en kran et metallgitter over balkongdøren. Museet opplyste at de forsterket sikkerheten etter tyveriet, og la til at en mobil politienhet nå er stasjonert utenfor glasspyramiden, og at 100 ekstra kameraer vil bli installert neste år.

Politiet har identifisert åtte mistenkte, men de stjålne juvelene er ikke funnet. Ranet avslørte sikkerhetshull ved verdens mest besøkte museum, som blant annet huser Mona Lisa.

Louvre-museet på X:

Louvre-museet fortsetter iverksettelsen av de kunngjorte krisetiltakene:



Distanseringsenhetene rundt Louvre er installert på François Mitterrand-kaien;



En avansert mobilpost fra det nasjonale politiet har vært til stede siden 19. desember i Carrousel-rundkjøringen;



Og i morges ble det installert en port foran det franske vinduet til Galerie d'Apollon.



Fra og med neste år vil 100 ekstra perimeterkameraer bli utplassert som en del av del 1 av hovedplanen for sikkerhetsutstyr som ble signert og varslet i forrige uke.

Louvre trekker alle lærdommene fra tyveriet 19. oktober i fjor og fortsetter transformasjonen og styrkingen av sikkerhetsarkitekturen.