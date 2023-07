Love Actually-regissør tar Christmas Actually til scenen i desember

HQ

Richard Curtis, den britiske manusforfatteren og regissøren som har skapt noen av de mest ikoniske romantiske komediene noensinne - blant annet Love Actually, Notting Hill og Four Weddings and a Funeral - har annonsert sitt neste prosjekt.

Som BBC melder, vil Curtis bringe Christmas Actually til Royal Festival Hall i London i desember, og dette prosjektet er et sceneshow som skal tjene som innsamlingsaksjon for Comic Relief, en veldedighetsorganisasjon som opererer i Storbritannia.

Hva showet konkret skal handle om, vet vi ikke ennå, men Curtis sier at "det blir en ekte sjokoladeeske - eller kanskje en adventskalender - full av herligheter." Det vi vet, er at dette dessverre ikke blir en oppfølger til Love Actually.

Christmas Actually vil bli spilt åtte ganger mellom 7. og 11. desember.