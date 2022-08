Love, Death, and Robots får fjerde sesong

HQ

Etter å av uante grunner ikke ha sett de to første sesongene av Love, Death and Robots hoppet jeg inn i serien da tredje sesong kom tidligere i år. Jeg ble så oppslukt av de kule kortfilmene at det bare tok to dager før jeg hadde sett alt, så denne nyheten er veldig gledelig.

Netflix bekrefter at arbeidet med sesong fire av Love, Death and Robots har startet, noe som forhåpentligvis betyr at vi får flere fascinerende historier og effekter allerede neste år eller 2024.