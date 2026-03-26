Løvenes konge-komponisten har gått til søksmål mot komikeren som "feiloversatte" sangen hans

Learnmore Jonasi var midt i konserten da en fremmed rakte ham et gult stykke papir. Den zimbabwiske komikeren så ned, så opp og fortalte publikum nøyaktig hva som nettopp hadde skjedd: Han var saksøkt. For en vits. Om Løvenes konge.

Den aktuelle vitsen ble sendt på podcasten One54 i februar. Jonasi insisterte på at programlederne uttalte åpningssangen i "Circle of Life" (Nants' ingonyama bagithi Baba) feil, og forklarte at den kunne oversettes til "Se, der er det en løve. Herregud!" Publikum elsket det. Millioner av mennesker på nettet elsket det. Det gjorde ikke den Grammy-vinnende komponisten Lebohang Morake.

Morake, som har skrevet sangen, sier at teksten er forankret i sørafrikansk tradisjon og henspiller på kongedømmet, ikke på en overrasket turist som ser ville dyr. Disneys egen oversettelse støtter ham: "Alle hyller kongen, vi bøyer oss alle i kongens nærvær." Advokatene hans hevder at Jonasi presenterte den feilaktige oversettelsen som fakta snarere enn komedie, noe som, hvis det er sant, fratar den beskyttelse av First Amendment.

De to mennene hadde tilsynelatende forsøkt å løse saken på tomannshånd. Jonasi sier at han fortalte Morake at han var en ekte fan og tilbød seg å samarbeide om en opplysningsvideo. Så, sier han, kalte Morake ham en "selvhatende n***o", og den gode viljen fordampet. Morake har siden beklaget ordvalget sitt, samtidig som han står fast på sin klage. Jonasi på sin side har lovet å fortsette å fortelle vitsen.

Nå kjemper han mot et søksmål på 27 millioner dollar med en GoFundMe-aksjon, litt merchandise og legger til: "Jeg leter etter en veldig god advokat."

