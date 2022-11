Lucasarts-sjef forteller hvorfor Indiana Jones 4 var så dårlig

HQ

jeg tror vi alle har et slags forhold til Indiana Jones, den ikoniske karakteren, som med en pisk og en hatt reiste verden rundt for å grave opp tapte relikvier, skatter og glitrende nazi-gull i en filmhistorie som strekker seg helt tilbake til 1981. Neste år kommer Indiana Jones 5 på det store lerretet, med 3:10 To Yma/Logan-regissør James Mangold bak rattet og en veldig gammel Harrison Ford i rollen som Indy.

Med det, og med at produksjonen ser ut til å bli ferdig før året er omme, har Lucasarts-sjef Kathleen Kennedy uttalt seg om blant annet hvorfor den mye utskjelte fjerde filmen, Indiana Jones and the Crystal Kingdom, var så dårlig. Og hun legger all skyld på historien, og ikke på regissøren Steven Spielberg. Historien ble skrevet av George Lucas, Kennedys tidligere sjef.

"You never set out to do anything except make a great movie. And sometimes you hit that perfectly, and sometimes you don't. In the case of 'Indy 4', I don't think there's any specific thing that any of us looked back on, except that we may not have had as strong a story as we wanted."

Takk, Empire.