Lucasfilm offentliggjør rollebesetningen for Star Wars: Starfighter

Etter avslutningen av den andre sesongen av Andor, er det mange som lurer på hvordan Disney og Lucasfilm vil kapitalisere på fansens fornyede tillit til franchisen etter år med mindre enn fantastiske produksjoner. Star Wars: Starfighter ser ut som det mest originale prosjektet på bordet akkurat nå, og i dag startet produksjonen offisielt på filmen, som vil bli regissert av Shawn Levy.

Som vi vet, vil Ryan Gosling spille hovedrollen, men nå har vi en liste med navn på skuespillere og skuespillerinner som vil debutere i Star Wars-universet i filmen, og de er som følger: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings og Amy Adams.

I en artikkel publisert på starwars.com uttaler regissør Shawn Levy følgende: "Jeg føler en dyp følelse av spenning og ære når vi begynner produksjonen av Star Wars: Starfighter. Fra den dagen Kathy Kennedy ringte meg og inviterte meg til å utvikle et originalt eventyr i denne utrolige Star Wars-galaksen, har denne opplevelsen vært en drøm som har gått i oppfyllelse, både kreativt og personlig. Star Wars har formet min oppfatning av hva en historie kan gjøre, hvordan karakterer og filmatiske øyeblikk kan leve med oss for alltid. Å få være en del av denne historiefortellende galaksen sammen med så briljante samarbeidspartnere, både på og utenfor lerretet, er en opplevelse for livet."

Starfighters plot og historie er foreløpig ukjent, bortsett fra at det er en helt original historie som utspiller seg i en tidsperiode som aldri tidligere er utforsket i serien.

Star Wars: Starfighter kommer på kino 28. mai 2027, nesten samtidig med franchisens 50-årsjubileum. Gleder du deg til å se den?