Lucid deler første glimt av sin kommende mellomstore EV

Folkene på Lucid ønsker nok en gang å ta kampen til Tesla i de kommende årene. Elbilprodusenten har presentert sitt første glimt og smakebit av et kommende mellomstort kjøretøy som den har under utvikling, og delte også noen få opplysninger om når bilen kan debutere fullt ut.

Vi blir fortalt at denne bilen vil bli priset rundt $ 50,000 Tesla Model Y, noe som gjør den til en fast konkurrent til , men vi vil ikke se om dette vil være en tett kamp i EV-rommet på en liten stund, da Lucid bemerker også at bilen ikke vil komme i full produksjon før sent på 2026. Dette kan bety at en full debut og lansering ikke engang vil skje før i 2027.

Uansett, ta en titt på bilens silhuett nedenfor.

