Lucy Liu og Chris Sullivan møter paranormale leietakere i Steven Soderberghs Presence

Neon Det er tydelig at New York Times ønsker å ta en Longlegs-lignende tilnærming til hvordan de markedsfører og presenterer sin kommende skrekkfilm Presence. Filmen er regissert av Steven Soderbergh, og dreier seg om en familie som oppdager at huset deres også kan være bebodd av paranormale leietakere, noe som til slutt fører til at de blir plaget på svært foruroligende måter.

Vi har hatt flere teasere om Presence tidligere, men ingenting har virkelig forklart og vist akkurat hva vi har i vente, noe som også var tilfelle i forkant av Longlegs premiere tidligere i år. Denne siste traileren gir imidlertid svar på noen få spørsmål, samtidig som den maler en svært spennende setting som uten tvil vil skremme vettet av deg hvis du ser Presence på kino.

Du kan se den nye traileren nedenfor, og når det gjelder når Presence vil debutere, vil den begynne å ha premiere i januar 2025.