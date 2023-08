Luffy-skuespilleren møter skaperen av One Piece

HQ

Torsdag neste uke kommer One Piece på Netflix. Den populære mangaen på 106 bind er blitt til en TV-serie, og rollen som Luffy spilles av Iñaki Godoy. Nå har Netflix sluppet en video der han møter skaperen av One Piece, Eiichiro Oda, og det er et vakkert og følelsesladet møte som finner sted når de to møtes, som du kan se nederst.

One Piece er verdens mest solgte manga med over 516 millioner eksemplarer, og anime-serien er nå oppe i 1072 episoder. Netflix-filmatiseringen kommer til å bestå av åtte episoder, og mangaskaperen Oda er involvert som produsent, så kanskje vi kan håpe på en serie som er tro mot originalen? Vi krysser fingrene.