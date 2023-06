Luigi's Mansion: Dark Moon-remaster kommer til Switch

Mange av oss bare venter på at det blir mulig å spille GameCube-spill på Nintendo Switch for å kunne spill godbiter som The Legend of Zelda: The Wind Waker og Luigi's Mansion. Neste år får vi en remaster som fyller ventetiden på sistnevnte.

For det som kalles Luigi's Mansion 2 her til lands dukket opp i dagens Direct-sending for å avsløre at spillet kommer til Nintendo Switch med en rekke oppgraderinger og forbedringer en gang i 2024.