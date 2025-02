Rettssaken mot Luis Rubiales fortsetter: Tidligere spansk fotballtrener sier kysset til Jenni Hermoso var frivillig

HQ

Rettssaken mot Luis Rubiales, tidligere president i RFEF (det spanske kongelige fotballforbundet) for det uønskede kysset hun ga spilleren Jenni Hermoso 20. august 2023, etter FIFA Women's World Cup som Spania vant over England, fortsetter denne uken. Etter en første uke med avhør av Hermoso og andre vitner, var i dag den første dagen hvor de mistenkte ble avhørt :

"Jeg gjorde en feil, jeg innrømmet det. Det er åpenbart på dette tidspunktet. Jeg tok feil. Derfra, å si at det er en forbrytelse, som du sier, det er ikke sant i det hele tatt", sa han og erkjente at han burde ha hatt et mer "institusjonelt" offentlig image, men sa at det var samtykkende. "Jeg spurte henne: "Kan jeg gi deg et kyss?", og hun sa: "Ok", det var det som skjedde."

Rubiales la også til at kysset bare var en vennlig gest. "Jeg tar ikke tak i hodet hennes slik at hun ikke kan komme seg unna. Det er en kjærlig gest. Etter kysset gikk hun og lo og klappet meg. Det var aldri for å tilfredsstille et seksuelt begjær", og sa at han også har kysset mannlige fotballspillere (uten å forklare om han har kysset dem på munnen).

I forrige uke, under sin forklaring i rettssaken, nektet Hermoso for at han noen gang hadde spurt henne om lov. "I det øyeblikket verken forstod eller hørte jeg noe. Jeg så ikke at han gestikulerte med munnen på noen måte. Hun tok overstrømmende tak i hodet mitt", husker hun. "Jeg klarte ikke å svare på noe tidspunkt. Det føltes utenfor kontekst, sjefen min kysset meg, og det skjer ikke, og bør ikke skje, i noen sosial setting", la hun til, ifølge El País.

Rubiales er tiltalt for seksuelle overgrep og tvang. Tre andre tidligere forbundssjefer, Albert Luque, direktør for laget, Jorge Vilda, trener, og Rubén Rivera, markedssjef, står også tiltalt for tvang, og skal vitne i morgen.