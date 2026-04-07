Luka Doncic reiser til Spania for å få behandling for hamstring og komme tilbake i tide til NBA-sluttspillet

Luka Doncic har reist til Spania for å få behandling for hamstringskaden han pådro seg forrige torsdag, og håper på en rask bedring som kan gjøre at han kan komme tilbake til sluttspillet og fortsatt velge MVP-tittelen: Han må spille minst én kamp til for å være kvalifisert for den individuelle tittelen, som er sterkt omstridt mellom Doncic, Nikola Jokic, Victor Wembanyama og Shai Gilgeous-Alexander.

Ifølge Shams Charania fra ESPN dro Doncic til Spania for å gjennomgå en injeksjonsprosedyre med regenerative behandlinger som stamceller, som er mer tilgjengelige og mindre restriktive i Europa enn i USA. Han fikk 4-6 ukers restitusjonstid, noe som ville bety at han bare ville komme tilbake hvis Lakers når Conference-semifinalen. 27-åringen ønsker å redusere den så mye som mulig for å hjelpe laget sitt i sluttspillet (og skrive navnet sitt på MVP-listen).

Ifølge BasketNews har også andre spillere søkt behandling i utlandet, noe som ikke bryter med NBA-reglene. Spillerne står fritt til å velge sine foretrukne medisinske avgjørelser, så lenge de ikke involverer forbudte stoffer. Doncic valgte å behandle seg selv i Spania, der han spilte for Real Madrid mellom 2015 og 2018.

Luka Doncic hadde et gjennomsnitt på 36,5 poeng på 49,3 % skyting (39 % fra 3), 8,1 returer, 7,1 assists og 2,3 steals før kampen mot Oklahoma. Han pådro seg hamstringskaden torsdag 2. april, i løpet av det fjerde kvarteret i 139-96-tapet mot Oklahoma City Thunder, som avsluttet en rekke på 12 seire på 13 kamper. Uten Luka tapte Lakers deretter 134-128 for Dallas Mavericks: Det gjenstår fire ordinære seriekamper, den siste nå på søndag, men Lakers har allerede sikret seg en sluttspillplass.