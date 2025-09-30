Luke Donald kan komme tilbake som kaptein for Team Europe i Ryder Cup 2027

HQ

Både bookmakerne og ekspertene så ut til å være enige om at til tross for at Team Europe vant Ryder Cup i 2023 i Italia, ville de være ute av stand til å forsvare tittelen i New York i 2025-utgaven av turneringen. Men i helgen som gikk viste det seg at disse spådommene var feilaktige, for etter de to første dagene hadde Team Europe en massiv ledelse og holdt i praksis trofeet i sine hender nok en gang.

Det var imidlertid ikke uten at amerikanerne kjempet godt den siste dagen, til tross for at de lå sju poeng bak (Team Europe trengte bare 14 poeng totalt for å beholde trofeet og startet søndagen med 12 poeng ...), fortsatte amerikanerne å vinne kampene sine, og til slutt gikk turneringen ned til slutt. Men Team Europe overlevde og overvant presset, og vant ikke bare trofeet, men også Ryder Cup, noe som førte til at laget på 12 spillere med Luke Donald som kaptein kunne titulere seg som back-to-back-mestere.

Spørsmålet nå er om Team Europe kan bli mestere på rad i 2027, når Ryder Cup vender tilbake til Europa for et arrangement i Irland. Det blir hjemmebanefordel, men vil laget bli ledet av den samme mannen som mange anser som den beste som noen gang har gjort det?

Donald har snakket med Sky Sports, der han holder døren åpen for en ny periode som lagets trener, og forklarer følgende :

"Jeg kommer aldri til å utelukke det [kapteinsvervet i 2027] akkurat nå. Jeg trenger tid til å tenke meg om. Som med alt jeg gjør, går jeg i detalj om hva utfordringen er og hva som ligger foran oss.

"Mange trodde jeg var gal som ville prøve en gang til. Men hvorfor nå? Når alt gikk bra i Roma, var det bare å gå derfra som en vinner, men nå har jeg åpenbart vunnet både hjemme og borte - det er ganske spesielt."

Det andre spørsmålet er hvilke spillere som blir tatt ut til Team Europe-troppen, og om kapteinen tar med seg de samme 12 som startet i 2023 og 2025 også. Og hvem blir Team Americas trener nå som Keegan Bradley har tapt to ganger på rad, både på hjemmebane og i utlandet?