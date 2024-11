Luke Grimes snakker om å avslutte Yellowstone uten Kevin Costner

HQ

Vi teller ned dagene og timene til Yellowstone kommer tilbake for å avslutte sin femte sesong. De siste episodene begynner å gå på Paramount+ fra og med 11. november for oss i Europa, og med disse episodene uten Kevin Costner som patriarken i Dutton-familien, har en av de nåværende hovedrolleinnehaverne, Luke Grimes' Kayce, snakket om hvordan det var å avslutte serien uten Costners medvirkning.

I et intervju med People uttalte Grimes "At han ikke kom tilbake føltes som: 'Ok, nå må vi lande dette flyet på ordentlig. Jeg tror patriarken som forlater oss alltid har vært en del av historien. Det var alltid det som var målet: Hva gjør disse barna? Hva gjør denne familien når klippen deres er borte?"

Grimes la også til: "Han er en stor tilstedeværelse, han er et ikon. Så det føltes litt annerledes å ikke ha ham med på settet. Men som alltid er vi en stor familie nå. Det var like spesielt, og forhåpentligvis vil fansen kunne relatere seg til historien like mye ... Det tror jeg de vil kunne."

Nå som Costner har trukket seg tilbake for å filme og produsere westernfilmserien Horizon, vil Yellowstone ledes av de tre Dutton-søsknene Kayce (Grimes), Jamie (Wes Bentley) og Beth (Kelly Reilly), som er sammen med Cole Hausers cowboy Rip Wheeler. Du kan se den siste traileren for Yellowstone: Sesong 5B nedenfor.