Luksuriøs Dreamcast-sofabordbok får en ny runde

Hvis du var med på den tiden og spilte Sega Dreamcast, vil du forstå hvorfor denne konsollen vekker så sterke minner hos folk, til tross for at den var en flopp som ble avviklet for tidlig og førte til at Sega sluttet å lage sin egen maskinvare.

Dreamcast bød på et av de største generasjonssprangene noensinne når det gjaldt ytelse, og spill som Sonic Adventure, Soul Calibur og Shenmue trollbandt oss, samtidig som det ble gitt ut tonnevis av søte arkadespill i perfekte hjemmeversjoner. Hvis du vil tilbake til denne epoken, kan vi nå anbefale boken Sega Dreamcast: Collected Works.

Den ble finansiert for fem år siden via Kickstarter og ble produsert i samarbeid med Sega, og inneholder anekdoter, fakta, aldri før publiserte bilder av prototyper og mer. I tillegg finnes det et komplett arkiv over konsollens spill med nydelige bilder trykket på tykt og luksuriøst papir.

Hvis du gikk glipp av Kickstarter da det skjedde, har forlaget Read-Only Memory nå gode nyheter. Via Threads kunngjør de at de har trykket opp boken på nytt, komplett med holofoil-omslag. Hvis du vil ha dette coffee table-mesterverket i din besittelse, er det bare å surfe innom her og bestille ditt eget eksemplar. Det er tross alt "nesten" jul...