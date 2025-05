Luksusbilprodusenten Brabus avslører planer om en hel skreddersydd øy

HQ

Brabus er et ingeniørfirma som har hendene sine på en rekke områder. Superbiler, sportsbåter og yachter, bobiler, alt mulig. Nå skal selskapet gjøre noe helt annet, for nå skal de til Abu Dhabi for å designe en hel øy...

Brabus Island, som er kjent som Brabus Island, skal i utgangspunktet levere et luksuriøst øykompleks som er bygget av "skreddersydd arkitektur" for å levere boliger som er laget "for en ny type eiere - for dem som lever livet uten kompromisser."

Øya vil ligge på Al Seef District, på Al Raha Beach i Abu Dhabi, bare noen få minutter fra byens sentrum, en internasjonal flyplass og til og med bare en time fra Dubai.

Det bemerkes at "arkitekturen smelter sammen moderne, minimalistiske arkitektoniske silhuetter med den slående, progressive merkevarekarakteren til Brabus, og fremstår som et dristig tilskudd til Abu Dhabis skyline og et ubestridelig visuelt statement."

Hvert hjem på Brabus Island vil bli personliggjort med et moderne interiør som kommer i enten Black and Bold, White Bliss eller Gray Haven. De vil alle være designet for å gjenspeile Brabus' superbiler og eierens individuelle personlighet, noe Brabus bekrefter ved å si at dette er "en kompromissløs tilnærming til luksus, designet for å levere én ting fremfor alt: BRABUS 1-Second-Wow."

