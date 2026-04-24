Luna Abyss lanseres rett på Game Pass i mai

Hvis du liker stiliserte bullet hell-spill, bør du definitivt sjekke ut Luna Abyss. Som fange blir du tvunget dypt under jorden på en etterlignet måne på jakt etter eldgammel teknologi. Du har hele tiden med deg en vokter i form av en kunstig intelligens ved navn Aylin, men ellers er det deg mot verden.

Det lover gigantiske sjefer, fantastisk grafikk, episk musikk og selvfølgelig en utrolig mengde action mens du avdekker en historie der ting ikke er hva de ser ut til å være, og i pressemeldingen leser vi :

"Disse århundregamle ruinene er levende med vanvittige ekko, insinuerende hemmeligheter om den en gang velstående byen Greymont og dens forferdelige skjebne. The Scourge. Allfaderens læresetninger. Kollektivets kor. Stemmene fra avgrunnen kaller på deg; de hvisker underlige beskjeder ..."

Ta en titt på traileren nedenfor. Luna Abyss lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 21. mai, og som prikken over i-en kan vi også kunngjøre at spillet vil være inkludert i Game Pass fra dag én.