Lunar Remastered Collection lanseres til PlayStation neste år

En gledelig kunngjøring for rollespillfans dukket opp under kveldens Sony-stream. Lunar-serien, som ble berømt med Sega CD på begynnelsen av 90-tallet, kommer tilbake i form av en samling med oppdaterte versjoner av Lunar: Silver Star Story Complete og Lunar 2: Eternal Blue Complete. Spillene har fått forbedret grafikk, lyd og gameplay - og beskrives slik i pressemeldingen :

"Den remastrede utgaven inneholder en rekke spennende oppgraderinger, inkludert widescreen-støtte, forbedret pikselkunst, HD-animerte mellomsekvenser og helt ny engelsk stemmeskuespill. Spillerne kan velge om de vil ha den originale grafikken eller en remastret utgave med et mer moderne utseende. I tillegg gir en ny vekslefunksjon spillerne mulighet til å øke hastigheten på kampene, slik at de får mer kontroll over tempoet i eventyret, mens forbedrede strategiinnstillinger gjør kampene enda mer praktiske. Og for første gang i serien vil Lunar være tilgjengelig på ytterligere to språk: Tysk og fransk, i tillegg til engelsk og japansk."

Lunar Remastered Collection lanseres til PlayStation 4 og 5 i løpet av våren neste år, og nedenfor kan du se en trailer.