Lydsporet til Alan Wake 2 utgis på vinyl

Laced Records har avduket enda en spennende kommende utgivelse: en samling med all musikken fra Alan Wake 2. Boksen, som slippes i april neste år, består av fire vinylplater som er tilgjengelige i to varianter - klassisk svart eller transparent rød - og koster 77 pund.

En rimeligere versjon vil også være tilgjengelig for £36, selv om den ikke inkluderer hele lydsporet, bare et kuratert utvalg fordelt på to vinylplater. Det er fortsatt et solid alternativ hvis du bare er ute etter høydepunktene og ikke den komplette opplevelsen. Forhåndsbestillinger er åpne nå via denne lenken.

Hva synes du om musikken i Alan Wake 2, og er dette en vinyl du kunne tenke deg å eie?