Lydsporet til Sega Rally er nå tilgjengelig for strømming

Et av de beste racingspillene noensinne feirer 30-årsjubileum, og Sega har markert begivenheten ved å gi ut en remastret og utvidet versjon av lydsporet for digitalt konsum.

Denne jubileumsutgaven, som opprinnelig ble utgitt i Japan i fjor, inneholder totalt 43 spor fordelt på to plater. Den første platen fokuserer på arkadeversjonen av spillet, mens den andre inneholder musikk fra Sega Saturn-porten. Blant høydepunktene er nyarrangerte versjoner av My Dear Friend, Rally og Getting Muddy.

Den legendariske Takenobu Mitsuyoshi, som komponerte arkadeversjonens lydspor, har bidratt med tre nye arrangementer til dette albumet. I tillegg gjør Shoji Meguro - kjent for sitt arbeid med Atlus - en gjesteopptreden på ett av sporene. Albumet er tilgjengelig for strømming på Spotify og Apple Music eller for digitalt kjøp på iTunes Store og Amazon Music.

Hva er dine favorittlåter fra Sega Rally?