Lydsporet til Split Fiction er nå tilgjengelig for strømming

Etter lanseringen for litt over en måned siden, har Split Fiction nå gjort lydsporet tilgjengelig for lytting utenfor spillet. Hazelights nyeste co-op-eventyr ble overøst med lovord fra fans og kritikere siden lanseringen, og like mye som folk elsket å spille Mio og Zoes eventyr, likte de også å lytte til det medfølgende lydsporet.

Lydsporet Split Fiction er nå tilgjengelig på Spotify, Apple Music og YouTube music som en del av abonnementet ditt på en av disse tjenestene, og inneholder 45 av spillets musikkspor. I et blogginnlegg fra EA gis det til og med noen anbefalinger om hva du bør lytte til, avhengig av hvilken stemning du er i.

"Hvis du ønsker å mimre om den koselige tiden du tilbrakte som et Otter and Fairy-drømmelag, anbefaler vi å gå til spor 09 - Hopes of Spring," heter det i blogginnlegget, og anbefaler spor 26 - The Prisoner for å overvinne dine indre demoner, og spor 36 - In Love for litt raving nattklubbmusikk.

Split Fiction er tilgjengelig nå på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC. En Nintendo Switch 2-versjon slippes 5. juni.