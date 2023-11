Lynet McQueen kommer til Rocket League i dag

HQ

Pysonix har slått seg sammen med Disney og Pixar for å bringe den kanskje mest berømte animasjonsbilen til Rocket League. Det stemmer, Lightning McQueen kommer til Rocket League allerede i dag.

McQueen kommer i form av et nytt karosseri og en rekke kosmetiske tilleggsutstyr, som alle finnes i Lightning McQueen Mega Bundle. Vi har fått vite at dette vil omfatte tre varianter av McQueen, og at det også vil være en Cruisin' Decal og en Dinoco Decal i pakken. Det vil til og med være en Ka-chow Goal Explosion, en Life is a Highway Player Anthem og forskjellige hjulalternativer som viser vanlig McQueen, Whitewall McQueen og Dinoco McQueen.

Lightning McQueen-pakken lanseres på Rocket League i dag, og du kan se en trailer for pakken nedenfor.