Lys opp livet ditt med WiZ Connecteds stående skrivebordslampe.

HQ

Det er virkelig mange valgmuligheter når det gjelder å bruke smart lysteknologi til å lyse opp livet ditt i disse dager, og med dette i tankene har vi fått tak i en ny enhet i denne kategorien i den siste episoden av Quick Look.

Denne dingsen, som går under navnet WiZ Connected Portrait Desk Lamp, gjør det mulig å lyse opp skrivebordet på mange forskjellige måter ved hjelp av to lyssoner. Med sin form som et ringlys er dingsen også ypperlig til bruk under videosamtaler, noe som betyr at den også kan få deg til å se bedre ut når du chatter med sjefen eller en fjern venn eller et familiemedlem.

For å finne ut om dette er belysningsløsningen for deg, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og meninger om enheten.