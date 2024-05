Lys opp natten med Nomads Glow 2.0-serie

HQ

Nomad Nomad Glow 2.0-serien produserer et stort utvalg av spennende tilbehør og gjenstander som kan brukes sammen med dyrere teknologi og utstyr. Vi har tatt en titt på mange av dem opp gjennom årene som en del av videoserien vår Quick Look, men få er like iøynefallende som den nyeste serien med tilbehør fra Glow.

Dette tilbehøret har en selvlysende farge som gjør at det avgir en levende og lysende grønn farge når lyset er svakt eller helt slukket. Det sier seg selv at de som er på utkikk etter et fargerikt og iøynefallende tilbehør til ravefesten, ikke trenger å lete lenger.

For å se Glow 2.0 -tilbehøret i dybden og høre hva vår egen Magnus mener om det, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.