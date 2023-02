M. Night Shyamalan avslører forferdelige detaljer om samarbeidet med Miramax og Harvey Weinstein

HQ

I forbindelse med premieren på den nye filmen Knock at the Cabin har regissør M. Night Shyamalan som vanlig før en premiere gjennomført en hel rekke intervjuer. I en av disse, med The Hollywood Reporter, snakket han om hvordan det var å bryte seg inn i drømmefabrikken. Han er kanskje fortsatt mest kjent for The Sixth Sense, men året før var han midt i Hollywood-buzzen med komediedramaet Wide Awake, med Denis Leary, Dana Delany og Rosie O'Donnell i hovedrollene. Det gikk ikke bra. Den tjente knapt inn tre millioner dollar, med et budsjett på rundt 60 millioner, men døren ble åpnet, på godt og vondt. Selv om det var en vei til suksess, var samarbeidet med Miramax og Harvey Weinstein alt annet enn friksjonsfritt. Her er hva han fortalte The Hollywood Reporter:

– Jeg lagde Wide Awake for Miramax og Harvey Weinstein. Jeg gikk gjennom mitt eget personlige helvete å være der, men det var prøvelse ved ild. Jeg skjønte det ikke den gangen, men jeg startet karrieren min med det største monsteret som noen gang har vært. Jeg var i det rommet med ham hele tiden mens han ville si sprø ting, men det bygde meg opp fordi jeg er en softie. Jeg elsker å spille mye basketball, men hvis jeg blir albuet, blir jeg en annen person. Og Harvey, klart, ville albue deg, så det skapte en krigermentalitet i denne myke gutten fra en søt, kjærlig familie. Men da jeg så på situasjonen på Miramax, føltes det som om karrieren min var over.

Mine representanter sa: "Miramax eier din regi. Du kan ikke dirigere noe annet sted." På den tiden var kontrakter gale, og Miramax hadde noen virkelig tøffe kontrakter. Men ved en eller annen tilfeldighet eide de ikke skrivingen min. Det var en feil av deres juridiske avdeling, så jeg sa: "Jeg skal skrive det beste manuset noensinne og prøve å komme meg ut herfra." Så jeg satte meg ned og så på Jaws, Alien, The Exorcist og Poltergeist plakater på veggen min og sa: "Jeg skal bare skrive en av dem. Jeg elsker dem." Så jeg gikk inn i sjanger og spenning for aller første gang, og alt bare klikket. Jeg hadde det så gøy. Jeg hadde ubegrensede ideer."

Så takket være et smutthull i kontrakten, var han i stand til å lage The Sixth Sense og produsere den med Buena Vista Pictures, og resten er så å si filmhistorie.

Knock at the Cabin er på kino nå.