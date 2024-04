M. Night Shyamalan tar oss med til en skremmende popkonsert på Trap i sommer.

M. Night Shyamalan har levert noen verk av varierende kvalitet den siste tiden. Mellom Knock at the Cabin og Old har regissøren ikke akkurat levert en sikker vinner på en stund. Men det håper han utvilsomt å gjøre noe med til sommeren når hans neste film får premiere.

Filmen heter Trap og har Josh Hartnett i hovedrollen som en mann som går på popkonsert med datteren sin. Konserten er imidlertid ikke helt som den ser ut til å være, for det viser seg snart at konserten er sentrum for en mørk og uhyggelig hendelse...

Trap kommer på kino 9. august 2024, og du finner traileren for filmen nedenfor.