M3GAN 2.0 er forsinket.

Hvis du har gledet deg til oppfølgeren til Blumhouse' skurkaktige AI-skrekkfilm M3GAN, har vi dårlige nyheter til deg. Universal Pictures har nemlig besluttet å utsette det som regnes som M3GAN 2.0 med noen måneder, noe som betyr at den ikke lenger kommer i januar 2025, men i mai 2025.

Årsaken til forsinkelsen er uklar, men med tanke på at innspillingen av filmen ennå ikke har startet, kan det rett og slett være for å gi filmteamet ekstra tid til å levere et prosjekt som er like bra eller bedre enn originalfilmen, som tok verden med storm da den kom på kino i 2023.

Er du spent på hva som skjer videre med M3GAN?

Takk, Collider.