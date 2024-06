M3GAN-universet bringer sexy tilbake med erotisk thriller i 2026

Blumhouse og Atomic Monster har tilsynelatende funnet gull med M3GAN-konseptet, så mye at en oppfølgerfilm er rundt seks måneder unna, og ifølge Deadline er det også planlagt at en spinoff-film også skal komme.

Denne skal hete SOULM8TE og beskrives som en erotisk thriller som utspiller seg på 1990-tallet. Premisset er at en mann bruker en AI-drevet android for å komme over sorgen over å ha mistet sin kone, men på typisk M3GAN-vis begynner androiden å utvikle psykopatiske tendenser og blir til slutt en vill, morderisk og overbeskyttende partner.

Filmen skal regisseres av Kate Dolan, som også har omskrevet manuset som opprinnelig ble skrevet av Rafael Jordan, og historien kommer fra skrekkentusiasten James Wan og Ingrid Bisu og Jordan.

Når det gjelder rollebesetningen, har ingen informasjon på denne fronten blitt avslørt ennå, men vi vet at filmen er planlagt å debutere på kino 2. januar 2026.