Macaulay Culkin er i forhandlinger med Disney om en comeback i «Home Alone

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Det ser ut til at skuespilleren Macaulay Culkin er klar til å relansere karrieren sin med sin mest ikoniske rolle – den som katapulterte ham til stjernestatus mens han fortsatt bare var et barn og gjorde ham til en Hollywood-stjerne, bare for at han snart skulle havne i en selvdestruktiv spiral som det har tatt ham flere tiår å komme seg ut av. Han er nå en forandret mann, etter å nylig ha medvirket (til stor begeistring fra publikum) i Prime Video-serien «Fallout» (og skal være tilbake i den tredje sesongen), og han ønsker å være Kevin McCallister igjen.

Det stemmer. Ifølge podcasten The Town with Matthew Belloni har Culkin og Disney innledet forhandlinger om å produsere en ny «Home Alone»-film, der Culkin skal gjenta sin rolle. Ifølge rapporten er produksjonsselskapet «begeistret» for skuespillerens tilbakevending til rollen, som også skal inneholde en solid handling med følelsesmessige undertoner, designet for å appellere både til den opprinnelige generasjonen av filmfans og til et nytt publikum.

Ingenting er avgjort ennå når det gjelder denne nye «Home Alone»-filmen, men vil du gjerne se Kevin McCallister tilbake på det store lerretet?