Macaulay Culkin utelukker ikke en retur til Alene Hjemme-serien

Hvert år i desember dukker det opp lister over julefilmer som må sees, ofte toppet av filmer som National Lampoon's Christmas Vacation, Gremlins, Die Hard og Elf. Og selvfølgelig Alene hjemme.

Spesielt den første Alene hjemme-filmen regnes som et ekte mesterverk og holder fortsatt til tross for at den ble laget i 1990 (selv om mobiltelefoner har gjort premissene litt vanskeligere å forstå for et yngre publikum), og den bidro til å gjøre Macaulay Culkin til en verdenskjendis. Selv Alene hjemme 2 er allment ansett som svært god, men la oss late som om de to påfølgende filmene uten Culkin ikke eksisterer, og heller ikke de to forsøkene på å reboote konseptet fra 2012 og 2021.

Heldigvis er det fortsatt håp for filmserien, for da Macaulay Culkin nylig stilte opp i en Q&A om Alene Hjemme på en filmvisning (via Sean Ross Sapp fra Fightful på Bluesky), nevnte han at han gjerne skulle sett Alene Hjemme komme tilbake. For at det skal skje, må han få godt betalt, men han sier at han har ideer om hvordan det kan fungere.

Foreløpig er han mest opptatt av familielivet med sine to sønner, men forhåpentligvis vil noen Hollywood-ledere få øynene opp for det og gi det en sjanse. Ville det ikke vært litt av en lukket sirkel å se en voksen Kevin McCallister glemme et barn hjemme over jul, for så å måtte forsvare det mot innbruddstyver?

