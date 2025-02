Macron oppfordrer Europa til å ta igjen forspranget i AI-kappløpet

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron slår alarm om at Europa henger etter i det globale kappløpet om kunstig intelligens. I et intervju med CNN nylig uttrykte Macron bekymring over kontinentets begrensede fremgang i utviklingen av kunstig intelligens, og erkjente at Europa for øyeblikket "ikke er med i kappløpet" og står i fare for å bli en ren forbruker av teknologien.

Macron understreket at det haster med å etablere en robust AI-agenda for å ta igjen globale stormakter som USA og Kina. Som en del av sin pågående innsats støtter Macron det franskbaserte Mistral, et selskap som kjemper for å konkurrere med amerikanske teknologigiganter, til tross for fremveksten av kinesiske lavpriskonkurrenter.

Den franske regjeringen investerer også i massive infrastrukturprosjekter, som Europas største superdatamaskin, som skal avdukes høsten 2025, og håper å gjøre Frankrike til en global leder innen datasentre. For å nå disse ambisjonene er det imidlertid avgjørende å sikre tilstrekkelig finansiering - særlig fra USA og de arabiske Gulfstatene.

Macrons oppfordring kommer på et tidspunkt da Europas AI-konkurranseevne er truet, med potensielle tariffer fra USA og pågående regulatoriske utfordringer innad i EU. Foreløpig gjenstår det å se om Europa kan ta utfordringen og posisjonere seg som en konkurransedyktig kraft innen AI-utvikling.