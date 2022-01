Mad Max Furiosa starter innspillingen i mars

HQ

Det ser ut til at det endelig begynner å gå fremover for produksjonen av den neste Mad Max-filmen. Ifølge The New Daily, som er en avis basert i Australia, så har produksjonsmedarbeidere nå booket hoteller, airbnbs og campingvogner i New South Wales. Mad Max Furiosa anslås å være den desidert største filmproduksjonen til dags dato i australsk historie og forventes blant annet å skape 850 jobber og bringe inn minst 350 millioner dollar til New South Wales' økonomi.