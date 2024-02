Madame Web-anmeldelsene er nesten like dårlige som Morbius'

HQ

Madame Web er endelig her. Filmen som så forferdelig ut i den første traileren har kommet på kino, og det ser ut til at den er like dårlig som forventet. For øyeblikket har Madame Web en 17% rating på Rotten Tomatoes fra 81 anmeldelser.

Som alltid er ikke Rotten Tomatoes det mest pålitelige nettstedet for faktiske inntrykk, men fra så dårlige anmeldelser forteller det oss alt vi trenger å vite. Den eneste Sony Marvel-filmen som er vurdert som dårligere er Morbius, men det kan endre seg etter hvert som flere anmeldelser strømmer inn for Madame Web.

Jo dårligere denne filmen virker, jo flere vil se den for ironiens skyld. Det vil sannsynligvis ikke være nok buzz til å få Sony til å gi den ut på nytt slik studioet gjorde med Morbius, men hvem vet? Kanskje den kan gjøre det bra på kino.