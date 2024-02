Madame Web-regissør hinter til MCU-forbindelse

HQ

Til tross for at de fleste assosierer alle Marvel-filmer med MCU er det viktig å huske at Sony i stor grad kjører sitt eget show med edderkopptema samtidig. Filmer som Venom, Madame Web og den kommende Kraven the Hunter har ingenting med MCU å gjøre (bortsett fra den ene Tom Hardy-cameoen).

Likevel ønsker folk å se en forbindelse mellom de to universene. Det har blitt gjort før, og kan bli gjort igjen skal vi tro et kryptisk hintfra Madame Web-regissør S.J. Clarkson. "Jeg gleder meg virkelig til å se filmen og potensialet i hva den kan bli, det er helt sikkert", sier han til Total Film (via GamesRadar). "Men jeg vil nok si at du bør holde utkikk."

Madame Web ser ut til å bli en ny Morbius, hvis vi skal være ærlige. En stor meme av en film som bare ved sin blotte eksistens får tankene til å gå i spinn. Men hvis den allerede kommer på kino uansett, kan vi like gjerne se hva slags bilkrasj vi havner i.