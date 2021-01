Madden NFL 21 teaset nylig på Twitter et kommende samarbeid med Svampebob Firkant. Teaseren viser ikke akkurat mye, annet enn datoen i dag, hvilket betyr at vi får flere...

Den første traileren til Madden NFL 21 har landet

den 16 juni 2020 klokken 13:28 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

EA besluttet for ti dager siden å ikke publisere annonseringstraileren for Madden NFL 21 for å vise respekt for demonstrasjonene som fulgte etter hendelsen i Minnesota....