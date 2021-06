Madden NFL 22-coveret prydes av Tom Brady og Patrick Mahomes

Ettersom årets Madden NFL 22 bare er noen måneder unna har EA nå avslørt hvem som har fått æren av å være på coveret. Etter at flere har gjettet på sosiale medier de siste dagene, ser det ut til at de fleste regnet med at Tompa Bay Buccaneers-quarterback Tom Brady var en selvfølge ettersom han virkelig er GOAT (Greatest of All Time).

Men selv om det viser seg å stemme får han også selskap av Patrick Mahomes. Du kan sjekke ut coveret nedenfor med de to stjernene, samt den første traileren som faktisk viser tegn til forbedring i årets utgave.