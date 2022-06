Madden NFL 23 offisielt presentert med første trailer

EA har nettopp offisielt annonsert Madden NFL 23. Og denne gangen er navnet Madden ekstra meningsfylt, ettersom den avdøde Hall of Fameren John Madden er coverstjernen igjen, for første gang på over to tiår.

Den nye gimmicken i år er noe som heter FieldSense, som vi får se i den første traileren (se nedenfor). Dette sies å gi spillerne bedre kontroll, men i ærlighetens navn er dette noe EA har sagt hvert år før hver nye funksjon. Og det meste har blitt fjernet siden, da det dessverre ikke har fungert så bra som det var tenkt.

La oss se hvordan årets nye funksjon faktisk er når Madden NFL 23 lanseres den 19. august til PlayStation 5 og Xbox Series.