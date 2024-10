Madison Bailey prøver å redde sin avdøde søsters liv i Netflix' Time Cut

Netflix har avslørt en ny slasher-thrillerfilm som vil debutere rett før årets skumleste dag. Filmen er kjent som Time Cut og har Outer Banks' Madison Bailey i hovedrollen som en tenåringsjente som reiser 20 år tilbake i tid til 2003 i et forsøk på å forhindre at hennes for lengst avdøde søster blir brutalt myrdet av en grusom seriemorder.

På mange måter ser det ut til å være et lignende premiss som i fjorårets Totally Killer, der Kiernan Shipka reiste tilbake til fortiden for å prøve å stoppe en seriemorder. Faktisk ser morderen i Time Cut til og med ut til å ligne på den samme brutale morderen, til tross for at Totally Killer er en Prime Video film.

Sjekk ut Time Cut sin trailer nedenfor for å se om denne slasher vil være verdt tiden din når den debuterer på Netflix 30. oktober. For de som er interessert i å sammenligne, kan traileren for fjorårets Totally Killer også sees nedenfor.

