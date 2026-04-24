Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Madrid Open fredag og lørdag, debut for Sinner, Zverev, Musetti...

Jannik Sinner, Alex de Miñaur eller Ben Shelton debuterer i dag i Madrid Open.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Madrid Open, ATP Masters 1000, er i full gang, og andre runde starter i dag fredag 24. april, med den første runden på 64 partier, og fortsetter også lørdag. I dag får vi se debuten til noen av de toppseedede spillerne, deriblant Jannik Sinner, som har som mål å erobre sin første tittel i Madrid og fortsette å klatre på rankingen uten Alcaraz eller Djokovic.

ATP Madrid Open-tidsplanen fredag 24. april:


  • E. Nava mot V. Vacherot: 11:00 CEST / 10:00 BST

  • H. Hurkacz mot L. Musetti: 11:00 CEST / 10:00 BST

  • T. Griekspoor mot D. Džumhur: 11:00 CEST / 10:00 BST

  • J.L. Struff mot A. Michelsen: 11:00 CEST / 10:00 BST

  • D. Lajović mot A. Rinderknech: 12:10 CEST / 11:10 BST

  • J. Lehecka mot A. Tabilo: 12:10 CEST / 11:10 BST

  • E. Møller mot G. Diallo: 12:10 CEST / 11:10 BST

  • B. Shelton mot D. Prižmić: 12:10 CEST / 11:10 BST

  • A. Fils mot I. Buse 13:20 CEST / 12:20 BST

  • A. Rublev mot V. Kopriva: 14:30 CEST / 13:30 BST

  • S. Ofner mot T. Etcheverry: 15:00 CEST / 14:00 BST

  • T. Tirante mot T. Paul: 15:40 CEST / 14:40 BST

  • J. Sinner mot B. Bonzi: 16:00 CEST / 15:00 BST

  • C. Norrie mot T. Machac: 16:10 CEST / 15:10 BST

  • R. Jodar mot A. de Minaur: 20:00 CEST / 19:00 BST

  • J. Fonseca mot M. Čilić: 20:10 CEST / 19:10 BST

ATP Madrid Open tidsplan lørdag 25. april :

Spillrekkefølgen i morgen er ikke kunngjort, men vi vet hvilke dueller vi kan forvente, inkludert debuten til Alexander Zverev, Alexander Bublick, Alejandro Davidovich Fokina, Casper Ruud eller Flavio Cobolli.


  • N. B. Kjær mot D. Shapovalov

  • L. Tien mot A. Vallejo

  • A. Bublik mot S. Tsitsipas

  • K. Khachanov mot A. Walton

  • M. Navone vs A. Zverev

  • J. Cerundolo vs L. Darderi

  • U. Humbert vs T. Atmane

  • A. Davidovich vs P. Carreño

  • V. Gaubas mot F. Auger-Aliassime

  • B. Nakashima mot A. Blockx

  • D. Merida Aguilar mot C. Moutet

  • F. Cerúndolo vs Y. Hanfmann

  • D. Medvedev vs F. Marozsan

  • J. Munar mot C. Ruud

  • C. Ugo mot F. Cobolli

  • M. Damm Jr. mot J. Menšík

Jimmie48 Photography / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SporttennisJannik SinnerAlexander Zverev


Loading next content