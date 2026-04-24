Madrid Open fredag og lørdag, debut for Sinner, Zverev, Musetti...
Jannik Sinner, Alex de Miñaur eller Ben Shelton debuterer i dag i Madrid Open.
Madrid Open, ATP Masters 1000, er i full gang, og andre runde starter i dag fredag 24. april, med den første runden på 64 partier, og fortsetter også lørdag. I dag får vi se debuten til noen av de toppseedede spillerne, deriblant Jannik Sinner, som har som mål å erobre sin første tittel i Madrid og fortsette å klatre på rankingen uten Alcaraz eller Djokovic.
ATP Madrid Open-tidsplanen fredag 24. april:
- E. Nava mot V. Vacherot: 11:00 CEST / 10:00 BST
- H. Hurkacz mot L. Musetti: 11:00 CEST / 10:00 BST
- T. Griekspoor mot D. Džumhur: 11:00 CEST / 10:00 BST
- J.L. Struff mot A. Michelsen: 11:00 CEST / 10:00 BST
- D. Lajović mot A. Rinderknech: 12:10 CEST / 11:10 BST
- J. Lehecka mot A. Tabilo: 12:10 CEST / 11:10 BST
- E. Møller mot G. Diallo: 12:10 CEST / 11:10 BST
- B. Shelton mot D. Prižmić: 12:10 CEST / 11:10 BST
- A. Fils mot I. Buse 13:20 CEST / 12:20 BST
- A. Rublev mot V. Kopriva: 14:30 CEST / 13:30 BST
- S. Ofner mot T. Etcheverry: 15:00 CEST / 14:00 BST
- T. Tirante mot T. Paul: 15:40 CEST / 14:40 BST
- J. Sinner mot B. Bonzi: 16:00 CEST / 15:00 BST
- C. Norrie mot T. Machac: 16:10 CEST / 15:10 BST
- R. Jodar mot A. de Minaur: 20:00 CEST / 19:00 BST
- J. Fonseca mot M. Čilić: 20:10 CEST / 19:10 BST
ATP Madrid Open tidsplan lørdag 25. april :
Spillrekkefølgen i morgen er ikke kunngjort, men vi vet hvilke dueller vi kan forvente, inkludert debuten til Alexander Zverev, Alexander Bublick, Alejandro Davidovich Fokina, Casper Ruud eller Flavio Cobolli.
- N. B. Kjær mot D. Shapovalov
- L. Tien mot A. Vallejo
- A. Bublik mot S. Tsitsipas
- K. Khachanov mot A. Walton
- M. Navone vs A. Zverev
- J. Cerundolo vs L. Darderi
- U. Humbert vs T. Atmane
- A. Davidovich vs P. Carreño
- V. Gaubas mot F. Auger-Aliassime
- B. Nakashima mot A. Blockx
- D. Merida Aguilar mot C. Moutet
- F. Cerúndolo vs Y. Hanfmann
- D. Medvedev vs F. Marozsan
- J. Munar mot C. Ruud
- C. Ugo mot F. Cobolli
- M. Damm Jr. mot J. Menšík
Er du spent på Madrid Open 2026?