Mads Mikkelsen er stjernen i Hannibal-skaperens nye skrekkfilm

HQ

Noe tyder på at Mads Mikkelsen skal på monsterjakt i en ny skrekkfilm, og den kommer fra ingen ringere enn Bryan Fuller, som du sikkert kjenner som skaperen bak Hannibal, en av seriene som har vært med på å definere Mikkelsens internasjonale karriere.

Filmen heter Dust Bunny og beskrives som følger hos Deadline:

Dust Bunny revolves around an eight-year-old girl who recruits her strange neighbor to hunt and kill the monster living under her bed. The girl says the monster ate her family, and she wants revenge.

Det er mange som er glade for å se Fuller og Mikkelsen jobbe sammen igjen, men det er foreløpig ikke kjent når produksjonen starter.